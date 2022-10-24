Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesinden dolayı yaz havası devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyretmesinden dolayı yaz havası devam ediyor.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler Ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini yaşamak amacıyla Köyceğiz’e akın etti. Köyceğiz’de oteller ve pansiyonlar yüzde 60 doluluk oranıyla hizmet etmeye devam ediyor. Köyceğiz’de tatil yapan yerli ve yabancı turistler hafta sonu güneşli havayı fırsat bilerek Atatürk Kordonu’na, Ekincik sahiline ve tekne turlarını tercih etti. Bazı tatilciler Ekincik Plajı’nda güneşlendi, bazıları denizde yüzdü. Bazı tatilciler ise tekne turunu tercih ederek Dalyan İztuzu sahiline, dönüşte Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları’na uğrayarak keyifli bir gün geçirdi. Ilıman bir iklime sahip olan Köyceğiz’de sıcak havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.