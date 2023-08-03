Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitim-öğretim gören ortaokul öğrencileri için açılan destekleme ve yetiştirme kursları İmam Hatip Ortaokulu’nda devam ediyor.

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Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nda yaz döneminde açılan destekleme ve yetiştirme kursunda; LGS’de çıkacak Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, İnkılâp Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kursunun verildiği belirtildi. Kursun tamamında yer alan bir öğrenci, 8.sınıf konularını okul başlamadan bitirecek.

2023-2024 eğitim-öğretim sezonunda 8.sınıfa gidecek öğrenci, yıl içinde kursların vesilesi ile dönem içinde konuları ikinci defa görme imkânına sahip olacak.