Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde eğitim-öğretim gören ortaokul öğrencileri için açılan destekleme ve yetiştirme kursları İmam Hatip Ortaokulu’nda devam ediyor.

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu’nda yaz döneminde açılan destekleme ve yetiştirme kursunda; LGS’de çıkacak Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, İnkılâp Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kursunun verildiği belirtildi. Kursun tamamında yer alan bir öğrenci, 8.sınıf konularını okul başlamadan bitirecek.

2023-2024 eğitim-öğretim sezonunda 8.sınıfa gidecek öğrenci, yıl içinde kursların vesilesi ile dönem içinde konuları ikinci defa görme imkânına sahip olacak.