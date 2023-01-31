Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Yayla Mahallesi ile Beyağaç yolu güzergahı, yoğun karlanma ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Yayla Mahallesi ile Beyağaç yolu güzergahı, yoğun karlanma ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Muğla’nın özellikle üst kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı Köyceğiz ilçesinde de etkili oldu. İlçenin üst kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı sebebiyle de belediye ekipleri teyakkuza geçti. Köyceğiz Belediyesi’nden ise yapılan açıklamada Yayla Mahallesi- Beyağaç yolunun güzergahının ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Köyceğiz Belediye Başkanlığı sosyal medya sayfasından yapılan duyuruda, “İlçemiz Yayla Mahallesi- Beyağaç yolu güzergahı karlanma ve buzlanmadan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızdan bu süreçte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları adına duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.