Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24. Türkiye Üniversitelerarası Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Köyceğiz’de bu yıl 24.’sü düzenlenen ve klasik haline gelen 24. Üniversitelerarası Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Muğla’nın ev sahipliğinde başladı. Açılış seremonisi ile başlayan şampiyona öncesinde Köyceğiz Delta Plajı’na kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapıldı. Büyük heyecana sahne olacak olan şampiyona gerçekleştirilen gösteri maçı ile başlarken şampiyonada 9 erkek, 7 kadın takımı mücadele edecek.