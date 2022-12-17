Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yasak bölgede av yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yasak bölgede av yapan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ve Jandarma ekipleri tarafından av koruma kontrol faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nce 17 Aralık 2022 tarihinde yapılan av koruma kontrol faaliyetlerinde ÖÇK (Özel Çevre Koruma) bölgesinde av yapan bir şahıs Jandarma ekipleri ile birlikte yakalandı ve şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca avda vurduğu bir adet ölü yaban hayvanına ve ses cihazına el konuldu.