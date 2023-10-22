Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu’nda yangın anı ve söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Yunus Emre Ortaokulu’nda Köyceğiz İtfaiye Müdürlüğü işbirliği ile "Yangın Anı ve Söndürme Tatbikatı" yapıldı. Köyceğiz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile okulda düzenlenen yangın söndürme tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tatbikat sırasında hem bilgi aldılar, hem de söndürme çalışmasına katıldılar. Okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenlerle tecrübelerini paylaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.