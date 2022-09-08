Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak son durumu yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nde büyük orman yangınında yanan alanlardaki saha temizleme ve hazırlık çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığı bildirildi.

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