Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçen yıl yanan ormanlar yeniden yeşermeye başladı.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçen yıl yanan ormanlar yeniden yeşermeye başladı.
Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nde geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangını sonrası çalışmalar hızla başlamıştı. Yanan alanlarda fidanlar küllerinden doğarken, sahalarda doğal gençleştirme yoluyla yeni fidanlar boy göstermeye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak son durumu yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü’nde büyük orman yangınında yanan alanlardaki saha temizleme ve hazırlık çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığı bildirildi.
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