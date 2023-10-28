Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle düzenlenen kurumlararası Voleybol Cumhuriyet kupası sahibini buldu. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği kurumlararası Voleybol Cumhuriyet kupası müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. 20 takımın katıldığı müsabakalar keyifli, heyecanlı görüntülere sahne oldu. Kurumlararası Voleybol Cumhuriyet kupası müsabakaları sonunda Köyceğiz Anadolu Lisesi 1., Köyceğiz Devlet Hastanesi 2., Köyceğiz Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü 3., Toparlar Ortaokulu 4. oldu. Müsabakalar tamamlanınca sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Kurumlararası Voleybol Cumhuriyet Kupası müsabakalarında sporcuları, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan yalnız bırakmadı. Kupa töreninde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak katılan tüm sporcuları tebrik etti.