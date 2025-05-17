Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası 17-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Köyceğizspor Kulübü tarafından 4. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Türkiye’nin her bölgesinden ve yurt dışından katılan 330 veteran sporcu arasında gerçekleşecek. Masa tenisi sporcuları her yıl Köyceğiz’de toplanıp hem spor yapıyor hem de bölgeyi gezerek tatil yaparken bir yandan da Köyceğiz’in gönüllü tanıtım elçileri oluyorlar.