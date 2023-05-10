Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel hale gelen 2. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası kupa töreniyle tamamlandı.

Köyceğiz Spor Kulübü 2.Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası hafta sonu iki gün boyunca Köyceğiz Yeni ve eski Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Turnuvaya Türkiye’nin her bölgesinden 30 yaş ve üstü 275 veteran sporcu katıldı. Sporcular 2 gün boyunca heyecanlı mücadeleler sergiledi.

Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk, “Köyceğiz Spor Kulübü 2.Ulusal Masa Tenisi Turnuvamız zevkli ve heyecanlı karşılaşmalar sonucunda sona erdi. Türkiye’nin her bölgesinden toplam 275 veteran sporcu iki gün boyunca mücadele verdi. Köyceğiz Spor Kulübü yönetimi olarak turnuvanın en iyi şekilde geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Turnuvaya katılan Veteran Sporcuların Köyceğiz’den memnun ayrılmaları ve bizlere olumlu geri dönüşlerinden bunu başardığımıza inanıyoruz. Turnuvamıza destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.