Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için vefa iftarı düzenledi.

İmam hatipler, Kur’an kursu öğreticileri, müftülük gençlik koordinatörleri, Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil, Vaiz Rauf Evleksiz ve gençlik koordinatörlüğü üyelerinin birlikte organize ettiği Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik vefa iftar iyilik sofrası belediye kulak mesire alanında kuruldu.

İftar öncesi Köyceğiz Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu. Oruçların açılmasından sonra dua edilip programa geçildi. Yapılan konuşmalardan sonra öğrencilere hayırseverler tarafından bayram hediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuran Yolu meali takdim edildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, “On bir ayın sultanının bizlere vedaya hazırlandığı Ramazan’ı Şerifin son günlerinde Müftülük çalışanları olarak mezun olduğumuz okullarımıza imam hatip Liselerimize vefamızı bizlerden sonra bu okullarda okuyan öğrencilerimizle birlikte iftar ederek ve onlarla bir arada olarak göstermek istedik. İftarımıza teşriflerinden dolayı başta kaymakamımız olmak üzere tüm misafirlerimize ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizi sevindiren hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İftara Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, daire amirleri, hayırseverler, müftülük çalışanları, imam hatip lisesi öğrencilerinin tamamı, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.