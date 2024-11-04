Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere üretim planlama ve destekleme toplantıları gerçekleştiriliyor.

Tarımsal Üretim Planlaması ve yeni destekleme modeli Muğla’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Köyceğiz’de de eş zamanlı düzenlenen ‘Cuma Buluşmaları’nda çiftçilere anlatılıyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan Zaferler Mahallesi’nde, diğer teknik personellerle Döğüşbelen ve Hamitköy Mahallesi’nde üreticilerle beraberdi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.