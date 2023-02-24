Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022-2023 Umre Organizasyonu çerçevesinde Köyceğiz Müftülüğü’nden Beyobası Camii İmam-Hatibi Sunay Keskinin önderliğinde kutsal topraklara gidecek olan 26 vatandaşa Merkez Hacılar Yunus Emre Camii’nde umre semineri düzenlendi. Seminer, İmam-Hatip Önder Gül’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz umrenin önemi ve fazileti konusuna değinerek umreye gideceklere; “Ülkece-milletçe yaşanılan deprem afeti nedeniyle üzgün ve mahzun bir şekilde sizleri kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Peygamber efendimiz (s.a.v.): “Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan bir şey isterlerse onlara cevap verir. Af isterlerse onları affeder.” buyuruyor. Sizlerden duaların kabul olduğu Kabe’de ve Mescid-i Nebevide ülkemiz-milletimiz için, başta depremde vefat eden kardeşlerimiz olmak üzere tüm vefat edenlerimiz için, yaralı olup şifa bekleyenlerimiz için ve bir daha böyle acılar yaşanmaması için dua etmenizi istiyorum.” dedi.

"İbadet Bilinci ve Umre İbadeti ile Ana Hatlarıyla Umre Menasiki" konularında umrecilere bilgi veren Müftü Karagöz:” Rabbim yapacağınız umre ibadetinizi kabul eylesin. Sağ-salim, umre ibadetini yapıp sevdiklerinize, ülkemize dönmeyi nasip etsin” diyerek konuşmalarını tamamladı. Seminerde İlçe Vaizi Rauf Evleksiz: "Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı", "Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci ve Temel Sağlık Bilgileri" konularında umreci adaylarına bilgiler verdi. Seminer Müftü Karagözün umreye gidecek olanlara tek tek sertifikalarını takdim etmesi, görevli olarak umrecilerin başında gidecek olan İmam-Hatip Sunay Keskinin umrecilere çanta ve umre malzemelerini dağıtması, yolculuk hakkında bilgi vermesiyle sona erdi. Köyceğiz’den umreye gidecek olan vatandaşlar Mart ayının ilk günlerinde Dalaman Havalimanından kutsal topraklara dualarla uğurlanacak.