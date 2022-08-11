Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından yaşlı bireylere ziyaretler düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Müftülük tarafından yaşlı bireylere ziyaretler düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü bünyesindeki Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler büyüklerle buluşarak onlara saygı ve hürmetlerini gösterip gönüllerini aldılar. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığımızca kuşaklar arası kaynaşmayı öngören genç, yaşlı ve engelli buluşmalarını deruhte etmek, geçmişin genci bu günün yaşlısı olan ve bugünlerimizi gayretleri ile imar ederek bizlere emanet eden kemal yaşa ulaşmış yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını, gençler olarak onlara vefamızı göstererek yanlarında olduğumuzu, veli nimetimiz olan yaşlılarımızın ve engelli kardeşlerimizin dualarını almak ve onların gönüllerini hoş etmek, emanetlerine sahip çıktığımızı bütün kalbi duygularımızla onlara hissettirmek için ’Ulu Çınarlar’ vefa ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Köyceğiz İlçe Müftülüğü olarak, Köyceğizimizin merkez ve kırsal mahallelerinde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza İlçe Gençlik Koordinatörlüğünde görevli personelimiz tarafından, genç gönüllülerinden oluşan gruplarla ziyaretlerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Yaşlı bireyler de çocuklar tarafından ziyaret edilmenin kendilerini duygulandırıp mutlu ettiğini ifade ettiler.