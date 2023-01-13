Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ adıyla Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ adıyla Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde düzenlenen programda, Türk Sanat Müziğinden eserler koro tarafından seslendirildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün hazırladığı, Türk Sanat Müziği Konseri, Şef Ebru Efe Özçam yönetiminde, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşti. Türk Sanat Müziği Korosu muhayyer, hicaz, nihavent makamlarındaki eserleri başarıyla icra etti. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu’nun verdiği konser büyük beğeni topladı. İzleyenler beğenilerini alkışlarla gösterdiler. Yoğun ilgi gören konsere çok sayıda sanatsever katıldı.