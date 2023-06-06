Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türk Halk Müziği korosu konser verdi. Yoğun ilgi gören konser dinleyicilerden tam not aldı.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konser, şef Hakan Koparan yönetiminde Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsüyle başladı. Konser, ‘Mecnunum Leylamı Gördüm’, ‘Anlatamam Derdimi’, ‘Beni Hor Görme Gardaşım’ türküleriyle devam etti.

Daha sonra koro ‘Ah Bir Ateş Ver’, ‘Bahçada Yeşil Çınar’, ‘Mevlam Bir Çok Dert Vermiş’, ‘Adana Köprü Başı’, ‘Ayletmen Beni’, ‘Gesi Bağları’,’Denize Dalmayınca’, ‘Suya Gider Allı Gelin’ türkülerini solo ve koro olarak sundu.

Zaman zaman seyircilerin de eşlik ettiği konserde keyifli dakikalar yaşandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da izlediği koro gösterdiği başarılı performansıyla seyircilerden tam not aldı.