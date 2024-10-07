Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ‘Çocukların Gülüşünde Hayat Var’ mottosuyla toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi’nde düzenlenen sünnet şöleninde 150 çocuk sünnet kıyafetlerini giyerek büyük sevinç yaşadı. Pınar Kulfat İlkokulu bahçesi sünnet şöleni için süslenerek bayram yerine çevrildi. Sünnet şöleninde palyaço şov, karaoke ve yarışma gibi etkinlikler yapıldı. Sünnet şölenine katılan 180 çocuk ve aileleri orkestra eşliğinde oyunlar sergileyerek eğlendi. Köyceğiz’in delikanlıları için yapılan sünnet şöleninde keşkek ve aşure ikramında bulunuldu. Sünnet şölenine 180 çocuk ve aileleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Köyceğiz Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat; “Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize, organizasyona, müzisyenlere, katılım sağlayan tüm mahalle halkına, bu organizasyonda sponsorluk yapan Aycan Türk abimize, vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.