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Dünya Tiyatro Günü kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. İlginç kostümlerle, renkli makyajlarla, maskelerle, tiyatro repliklerini kullanan oyuncuların yürüyüşü iskeleden başladı, kordon boyu devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Oyuncular müzik eşliğinde oyunlar oynayarak yürüdü. Halkın ilgi gösterdiği tiyatrocular vatandaşlarla birlikte bu özel günü kutladı. Köyceğiz Kumpanya Tiyatrosu oyuncuları Dünya Tiyatrolar Günü’nde renkli görüntülerle halkın dikkatini tiyatroya yöneltti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Kumpanya Tiyatrosu oyuncuları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü Atatürk Kordonu’nda sokak etkinliği ile kutladı.

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