Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nde “Tasarım Odaklı Düşünme” atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nde “Tasarım Odaklı Düşünme” atölye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

BİLSEM Öğretmeni Ebru Efe Özçam tarafından Köyceğiz Yüksekkum MTAL Elektrik-Elektronik 9. sınıf öğrencilerine yapılan tasarım odaklı düşünme atölyesi çok önemli fikirlerle ve grupların prototip sunumlarıyla tamamlandı. Ayrıca öğrencilere öğrendiklerini Teknofest ve benzeri projelerde nasıl kullanabilecekleri ve patent alımı bilgilendirmeleri de yapıldı. Atölye çalışmalarına yeni gruplarla devam edildi. Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki 26 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine uygulanan 21. yüzyıl Tasarımında Sanat Bilim 4005 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesindeki “Tasarım Odaklı Düşünme” atölyesi, yeni proje fikirleriyle ve grupların prototip sunumlarıyla gerçekleştirilmesi sürüyor.