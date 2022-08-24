Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Susam Üretiminin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Susam Üretiminin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu Susam Üretiminin Geliştirilmesi projesi çerçevesinde Köyceğiz’de üretim yapan 6 üreticiye çeşit değiştirme ve üretim kalitesinin artırılması amacıyla yüzde 75 hibeli tohum desteği yapılmıştı. Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde yüzde 75 hibe olarak teslim edilen susam tohumlarının ekilişlerinin ve susamdaki gelişmelerin arazi kontrolleri yapılmaya devam ediliyor. Köyceğiz Mahallesi’nde yapılan kontrollerde susam veriminin oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Yine Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi uygulanan Köyceğiz Pınar Mahallesi’nde yapılan arazi kontrollerinde seyrek dikimde dallanma oranının çok iyi olduğu görüldü.