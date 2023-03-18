Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri düzenlenen çeşitli törenler ile anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak, Garnizon Komutanı Muhammed Kulaksız ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından protokol sırasına göre Atatürk büstüne sunulan çelenlerin ardından sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreni sonrasında Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan günün anlam ve önemi ile ilgili anma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve depremle ilgili slayt gösterimi gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program; Bunları Biliyor muydunuz?, karşı cephenin gözünden Çanakkale, ’Safiye ve Paşa’ adlı skeç, kadın kahramanlar, azman dedenin hikayesi, Akif ile Kuşçubaşı Eşref konulu tiyatro ve Çanakkale Şehitlerine başlıklı şiirin okunması ile sona erdi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleşen programdan sonra son olarak da Döğüşbelen Mahallesi Mezarlığı’nda bulunan şehitlik ziyaret edildi. Anma programına şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, dernekler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.