Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde şehitlerin anneleri ve aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyaret edildi. Ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda ederek şahadet şerbetini içen aziz şehitlere ve ailelerine her daim vefa gösteriliyor. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak beraberindeki heyetle birlikte tüm şehit anneleri ve ailelerini tek tek ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü hediye takdim ederek kutladı. Ziyaretlerde şehitler rahmet, şükran ve minnetle yâd edildi. Ziyarette Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kur’an-ı Kerim tilavet edip duada bulundu. Şehit ailelerinin ziyaretinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Abdullah Gümüş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan yer aldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde şehitlerin anneleri ve aileleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ziyaret edildi. Ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda ederek şahadet şerbetini içen aziz şehitlere ve ailelerine her daim vefa gösteriliyor. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak beraberindeki heyetle birlikte tüm şehit anneleri ve ailelerini tek tek ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü hediye takdim ederek kutladı. Ziyaretlerde şehitler rahmet, şükran ve minnetle yâd edildi. Ziyarette Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kur’an-ı Kerim tilavet edip duada bulundu. Şehit ailelerinin ziyaretinde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Abdullah Gümüş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan yer aldı.