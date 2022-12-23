Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Bu hafta sabah namazı buluşması Cumartesi günü Köyceğiz Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Camiinde gerçekleşecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından her hafta değişik camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmalarında Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, sohbet, dua ve ikramlar bulunuyor. Bu hafta 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Camiinde gerçekleşecek olan sabah namazı buluşmalarına ailece tüm vatandaşlar davet edildi.