Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dün geceden itibaren başlayan rüzgar ve fırtına etkisini artırarak devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dün geceden itibaren başlayan rüzgar ve fırtına etkisini artırarak devam ediyor.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Köyceğiz çevresinde etkili olan rüzgarın etkisini arttırarak kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilerek, fırtınanın Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmininde bulunuldu. Bu süreçte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı. Bugün Köyceğiz’de soğuk ve rüzgarlı bir hava etkili oldu. Soğuk ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamadı ve Köyceğiz pazarı sönük geçti. Pazarcılar yeterli satış yapamadığı için üzüntülerini ifade etti.