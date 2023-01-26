Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde müftülük Regaip Kandili özel programı düzenledi. Kandil programı akşam namazı ve yatsı namazı arasında Köyceğiz Merkez Hacı Bey Camii’nde gerçekleştirildi. Program İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Kuranı Kerim tilavetleri, salavatı şerifeleri, tekbirleri, Mevlid-i Şerif okumaları, dualar ve akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün sohbetiyle devam etti. Regaip Kandili, Merkez Hacı Bey Camii başta olmak üzere tüm camilerde özel program ve dualarla huşu içerisinde ihya edildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde müftülük Regaip Kandili özel programı düzenledi. Kandil programı akşam namazı ve yatsı namazı arasında Köyceğiz Merkez Hacı Bey Camii’nde gerçekleştirildi. Program İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların Kuranı Kerim tilavetleri, salavatı şerifeleri, tekbirleri, Mevlid-i Şerif okumaları, dualar ve akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün sohbetiyle devam etti. Regaip Kandili, Merkez Hacı Bey Camii başta olmak üzere tüm camilerde özel program ve dualarla huşu içerisinde ihya edildi.

Müftü Karagöz sohbetinde, "Regaib’tir bugün rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresidir. Ruhumuza baharların gelme zamanıdır. Ya Rabbi bu gecenin hikmetine talibiz. Mübarek ayların sırrına ermeye muhtacız. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının da müjdecisi Regaip Kandili’ni bugün akşam idrak ediyoruz. Regaip Kandili’nin aziz milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini, barış ve huzurun tüm dünyamızı sarmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Bu gece kararan kalplerimizi arındırmak için bir vesile olsun. Kendi kurtuluşumuz ve tüm insanlığın kurtuluşu için dualarımız Rabbimize niyazla dolsun. Rağbetimiz yalnızca ve yalnızca Rabbimize olsun. Kandiliniz mübarek olsun” ifadelerine yer verdi. Daha sonra yatsı namazı kılınırken, Regaip Kandili programına cemaat yoğun ilgi gösterdi.