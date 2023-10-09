Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle öğrencilerle buluşulup Peygamberimiz yad edildi.

Çocukları ve gençleri çok seven Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Köyceğiz Döğüşbelen Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik program yapıldı. Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından yapılan program Döğüşbelen Merkez Camii İmam-Hatibi Yasin Yıldırım’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program Mevlid-i Nebi Haftasına özel hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Akabinde iki oturum halinde yapılan sunum ve konferansa geçildi. İlk oturumda İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, ikinci oturumda da Vaiz Belkıs Ulusan; sunumlar eşliğinde öğrencilere “Peygamber Efendimiz’in, gençlerin ilim alanında yetişmesine büyük önem verdiğini, gençlerin zekâ ve kabiliyetine güvendiğini, gençlerin ilim ve bilimde uzmanlaşmaları için bütün engelleri kaldırdığını, başkalarına göstermediği müsamahayı gençlere gösterdiğini” anlatmaları ve verdikleri konferans ile program sona erdi. Köyceğiz İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik bürosu tarafından yapılan programa Din görevlileri, öğrenciler, öğretmenleri ve idareciler iştirak ettiler.