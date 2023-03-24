Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köy Yaşam Merkezi bünyesinde Özel Eğitim Sınıfı açıldı. Köyceğiz Kavakarası Mahallesi’nde atıl vaziyette bulunan eski ilkokul binası tadilat yapılarak Köy Yaşam Merkezi olarak açıldı.

Köy Yaşam Merkezi içinde Ana Sınıfı ve Köyceğiz Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı eğitim öğretime başladı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Kavakarası Mahallesi’nde açılan Köy Yaşam Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Maslak, Köy Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Özel Eğitim Sınıflarını ve Ana sınıfını ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Maslak, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okuldaki faaliyetler ve yemek dağıtımı ile ilgili gözlemlerde bulundu. Okul personeline çalışmalarında başarılar dileğini ifade ederek ziyareti tamamladı.