Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Döğüşbelen Nannam Çayı bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.