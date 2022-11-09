Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Organ Bağışı Haftası çerçevesinde, Devlet Hastanesi’nde organ bağışına yönelik olarak bir stant açıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Organ Bağışı Haftası çerçevesinde, Devlet Hastanesi’nde organ bağışına yönelik olarak bir stant açıldı.

Ülke genelinde 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Organ Bağışı Haftası’nda organ bağışının ne olduğu, bu bağışların nasıl ve ne zaman yapılabildiği halka anlatılıyor. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Köyceğiz Devlet Hastanesi girişinde “Organ Bağışı Standı” açıldı. Hastaneye muayene olmak için gelen hasta ve hasta refakatçileri organ bağışı konusunda bilgilendirildi. Başhekimlik Yetkilileri, “ 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde stant açıp ‘Organ Bağışı Hayat Kurtarır’ sloganını kullanarak hastaları ve personelleri bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.