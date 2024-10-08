Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Seminerleri gerçekleştirildi.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü Açık Uçlu Madde Yazma ve Ölçme Değerlendirme Seminerleri Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonunda okullardan belirlenen öğretmenlere verildi. Seminerde Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli öğretmenlerce, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tanımlanan yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca, sınıf içi ölçme değerlendirme süreçlerinde yeni yaklaşımın nasıl uygulanması gerektiği açıklandı.