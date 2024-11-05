Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Çocuk Kulüpleri Yönergesi’ne göre planlama ve değerlendirme yapıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan başkanlığında, güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı “Çocuk Kulüpleri Yönergesi” doğrultusunda, ilçe merkezinde bulunan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu müdürleriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çocuk Kulüpleri Yönergesine göre, okullarda ders saatleri dışında gerçekleştirilebilecek Akademik, Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler ve Kurslar hakkında planlama ve değerlendirme yapılarak istişare edildi.