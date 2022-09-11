Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların sağlığı için gıda denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Köyceğiz ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda birimi tarafından okul kantini, yemekhaneleri ile okul çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Ayrıca Köyceğiz Devlet Hastanesi yemekhanesi gıda denetimi 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirildi. İşletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi ve gramaj konularına bakıldı. Yetkililer, satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol ettiler. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okulların açılmasına az bir zaman kala çocukların sağlığı için gıda denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Köyceğiz ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda birimi tarafından okul kantini, yemekhaneleri ile okul çevrelerinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Ayrıca Köyceğiz Devlet Hastanesi yemekhanesi gıda denetimi 5996 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirildi. İşletmelerde hijyen, ürünlerin tazeliği, fiyat etiketi ve gramaj konularına bakıldı. Yetkililer, satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol ettiler. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.