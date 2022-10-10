Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde henüz okulla tanışmamış çocuklarla Beyobası Anaokulu’nda “Çocuk Şenliği” gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde henüz okulla tanışmamış çocuklarla Beyobası Anaokulu’nda “Çocuk Şenliği” gerçekleştirildi.

Köyceğiz Beyobası Anaokulu öğretmenleri ve Şehit Seyhan Yılmaz MTAL öğrencilerinin çocukları karşılamaları ile başlayan etkinlikler, hazırlanan eğlenceli oyunlarla devam etti. Daha sonra anneler ve çocuklar birlikte uçurtma etkinliğine katıldı. Yapılan uçurtmalar uçurulduktan sonra Beyobası Anaokulu sınıfları çocuklara ve ailelere tanıtıldı. Etkinlik sonunda çocuklara balon, kitap gibi hediyeler armağan edilerek çocuklar okulla ilk tanışmalarının mutluluğuyla okuldan ayrıldı.

Beyobası Anaokulu Müdürü Esra İldaş bu etkinliğin amacının, Okul Öncesi Eğitimini yaygınlaştırmak ve kayıt bölgesindeki okula gitmeyen çocukların ailelerini desteklemek için yaptıklarını, devamında da aileler ile yeniden iletişime geçilerek çocukların farklı çalışmalar içinde okula davet edileceklerini belirtti.

Çocuk şenliğine, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Beyobası Anaokulu Müdürü Esra İldaş, Beyobası İlkokulu Müdürü Ali Aydoğan, Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nefise İşoğlu ve öğretmenler, öğrenciler, henüz okulla tanışmamış çocuklar ve veliler katıldı.