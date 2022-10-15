Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Ortaokulu yararına okul aile birliği tarafından etkinlik düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Ortaokulu yararına okul aile birliği tarafından etkinlik düzenlendi.

Okulun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik Toparlar Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte velilerin yaptığı pasta, börek, ayran ve meyve sularının satışı yapıldı. Velilerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdikleri etkinliğe yoğun katılım oldu. Etkinliğe Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Müdürü Aziz Yıldız, Müdür Yardımcısı Ahmet Murat Yenici, öğretmenler, öğrenciler vatandaşlar katıldı. Toparlar Ortaokulu aile birliğinin organize ettiği etkinliğe katılan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “Eğitime katkı sağlayacak böylesi bir organizasyonu birlik ve beraberlik içinde başarıyla gerçekleştiren okul idarecilerini, öğretmenleri, öğrencileri ve okul aile birliğini tebrik ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Hakan Güven ise, “Okul yararına düzenlenen etkinliği büyük bir coşku ve sevinçle gerçekleştirdik. Bu günün organizasyonunda büyük pay sahibi olan öğrenci, öğretmen, veli ve personelimize emekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.