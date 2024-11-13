Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm okul müdürlerine öğretim liderliği semineri veriliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Köyceğiz’deki tüm okul müdürlerine yönelik yapılan öğretim liderliği semineri başladı.

Köyceğiz İlçe Millî Eğitim Müdürü Kerem Karahan, semineri ilk gününde ziyaret ederek okul müdürlerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni uygulama sürecinde öğretmenlere daha etkili, nitelikli ve yönlendirici bir rehberlik yapabilmelerini sağlama amacı taşıdığını, seminer sonunda tüm müdürlerin, öğretim liderliği konusunda daha da yetkinleşerek eğitim kalitesini ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, eğitim görevlisi ve okul müdürlerine kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.