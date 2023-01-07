Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mavi Yeşil Okullar projesi çerçevesinde Toparlar Ortaokulu bahçesine meyve ağaçları dikildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mavi Yeşil Okullar projesi çerçevesinde Toparlar Ortaokulu bahçesine meyve ağaçları dikildi.

Meyve ağaçlarının dikim töreni Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da katılımı ile gerçekleşti. Okul bahçesine kumkat, w. murcott, japon kuru üzüm ağacı, şekerpare, kayısı, can erik, papaz eriği, kaymak ve limon gibi meyve ağaçları dikildi. Daha yeşil bir okul için idareciler, öğretmenler ve öğrenciler canla başla çalışırken, Toparlar Ortaokulu Müdürü Hakan Güven, “Etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarım" dedi.