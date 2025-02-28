Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde "eTwinning" faaliyetleri kapsamında öğretmenler ödüllendirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "eTwinning" faaliyetleri kapsamında Köyceğiz’de 2021-2022 ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yıllarında yürütülen başarılı proje faaliyetleri sonucunda eTwinning Ulusal & Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen öğretmenler ve 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nda eTwinning Okul Etiketi ile ödüllendirilen okulların idarecilerine yönelik ödül töreni düzenlendi.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan hitaplarını gerçekleştirdi. Halk Oyunları gösterisinin ardından Müzik Öğretmenleri Musa Kızılkaya, Hilal Kızılkaya, Bige Algor, Ömer Murat Özmen tarafından konser gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Şube Müdürü Avni Aytekin tarafından eTwinning Okul Etiketi ile ödüllendirilen okullara ve başarılı proje faaliyetleri sonucunda eTwinning Ulusal & Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilen öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Şube Müdürü Avni Aytekin, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.