Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Fen Lisesi bünyesinde açılan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı’nda (Future Classroom Lab/FCL) öğretmenlere eğitim gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artması için öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 21. Yüzyıl dijital becerilerini kazanmaları, gelecekteki dünyaya çocuklarımızı hazırlarken onların hangi beceriler ile donatılması gerektiğini bugünden belirlemek amacıyla Köyceğiz Fen Lisesi bünyesinde açılan Geleceğin Sınıfı Laboratuvarında (Future Classroom Lab/FCL) eğitim verildi. FCL projesi başta Eğitimde Fatih Projesi olmak üzere; eğitimde etkin teknoloji kullanımı için ders planlarından, geleceğin sınıf tasarımına kadar geniş bir yelpazede kaynak sağlamaktadır. Başta kursa katılan öğretmenlerimize, eğitmenlerimize ve ev sahipliği yapan Köyceğiz Fen Lisesi’ne teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Avni Aytekin’in açılış konuşmasını yaptığı kursa Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde farklı branşlarda görev yapan öğretmenler katıldı.