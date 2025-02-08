Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenler 2. Dönem İlçe Zümre toplantılarını tamamladı.

Öğretmenler, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu, Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde bir araya gelerek 2. Eğitim döneminde yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili önemli kararlar aldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Şube Müdürü Dr. Avni Aytekin de ilçe zümre öğretmenleri toplantısında öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Köyceğiz’de yapılan 2. dönem başı zümre toplantılarında, eğitimde kaliteyi arttırmak, ilçe ve ülke genelinde birlikteliğin sağlanmasına yönelik stratejiler ve planlamalar detaylı olarak görüşüldü.