Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yurt dışında görev almak isteyen öğretmenlere e-sınav uygulaması gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ramazan Hoşgeldi Köyceğiz e-sınav merkezini ziyaret ederek " Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik" e-Sınavı uygulamasında, yerinde incelemelerde bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’dan bilgi aldı. Millî Eğitim Bakanlığı Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ramazan Hoşgeldi ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Kerem Karahan, sınava girecek öğretmenlere başarılar diledi.