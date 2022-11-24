Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Köyceğiz’de de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan kutlamalar, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda Fen Lisesi’nin sorumluluğunda düzenlenen bir programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kutlama mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından yapıldı. Program ’Öğretmenler Bizleri Yetiştirir’ adlı sunum, Öğretmenim şiirinin okunması, Hayatımıza Dokunan Öğretmenler video gösterimi, Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Fatma Refet Angın adlı sunum, ilçede vefat eden öğretmenler video gösterimi, Benim Adım Öğretmen oratoryosu sunumu, korodan müzik dinletisi ile devam etti.

Programda yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere meslekte şeref belgeleri takdim edildi. Kutlama programı ’Öğretmen ve Öğretmen Sevgisi’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. Programa; Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçe protokolü, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kutlama programının sona ermesinden sonra Şehit Burak Erdi Uysal’ın babası emekli öğretmen Bayram Uysal’ın evine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ziyarette bulunulurken akabinde de Köyceğiz İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü eşgüdümünde; Şehit Burak Erdi Uysal’ın kabir ziyareti gerçekleştirildi.