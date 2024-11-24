Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler Floorcurling turnuvasında dereceye girmek için yarıştı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Floorcurling Turnuvası Köyceğiz İmam Hatip Anadolu Lisesi Salonunda yapıldı. Öğretmenler Floorcurling Turnuvasında hem eğlendi, hem yarıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen öğretmenler arası Floorcurling turnuvasının tamamlanmasının ardından, ödül töreni gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından dereceye giren takımlara katılım belgesi ve hediye takdim edildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan turnuvada görev alan hakemlere ve turnuvaya katılan tüm öğretmenlere, ev sahibi okul İmam Hatip Anadolu Lisesi okul idaresine teşekkür etti. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.