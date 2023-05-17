Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenlere ‘ders kazanımlarını doğada uygulayabilme becerisi’ eğitimi verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KODA iş birliğinde, Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Tarım Lisesi’nde, öğretmenlere yönelik ‘ders kazanımlarını doğada uygulayabilme becerisi’ eğitimi düzenlendi. Köy Okullarında Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık projesi çerçevesinde KODA işbirliğiyle düzenlenen, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerine yönelik 2 günlük ‘Doğada Öğrenme’ eğitimi Köyceğiz’de gerçekleştirildi. Eğitimi tamamlayan öğretmenlere katılım belgelerini Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan takdim etti.