Muğla’nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Floor Curling Öğretmenler Günü Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti.

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Floor Curling Öğretmenler Günü Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti.

Muğla genelinde ilk defa Köyceğiz’de düzenlenen turnuvadan öğretmenlerin büyük keyif aldıkları gözlendi. Üç kategoride yapılan turnuvada ilk dört dereceyi alan takımlara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Coşkulu geçen maçlar sırasında öğretmenleri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, centilmence mücadele eden öğretmen ve hakemleri tebrik etti. Karahan, aynı zamanda Fen Lisesi öğrencilerinin de hakemlik yaptığı bu turnuvada amacın birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu, öğretmenlerin rol model alındığı göz önüne alındığında öğrenciler için de örnek bir müsabaka gerçekleştiğini ifade etti. İlçede görev yapan tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarına yönelik bu ve benzer sosyal faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.