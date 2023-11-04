Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik sağlık eğitimleri başladı.

Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda öğretmen ve öğrencilere yönelik bir program çerçevesinde sağlık eğitimleri veriliyor. Öğretmen ve öğrencilere yönelik sağlık eğitimlerinin ilki Köyceğiz Anaokulu’nda gerçekleşti. Eğitimde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve tuz kullanımı konuları hakkında bilgiler verilirken öğrencilerin de ilgiyle dinledikleri gözlemlendi. Minik öğrenciler için eğitimler eğlenceli hale getirildi. Sağlık eğitimleri sonunda öğrencilere hediyeler sunuldu. Köyceğiz Anaokulunda gerçekleşen eğitimin ilk ayağına Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan da katıldı.