Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sınava katılacak öğrencilere nefes egzersizi eğitimi verildi.

Köyceğiz Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi iki okul birlikte Milli Savunma Üniversitesi Sınavı’na girecek 12. sınıf öğrencilerine yönelik nefes egzersizi eğitimi düzedi. Nefes egzersizi eğitimi Köyceğiz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Yoga Eğitmeni Hatice Kapudere tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Köyceğiz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Elvan Mutlu; “Sınava girecek öğrencilerimizin heyecanlarını yenerek başarıya odaklanmalarını sağlamak amacıyla nefes egzersizi eğitimi düzenledik. Eğitmen Hatice Kapudere’ye emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar dilerim” şeklinde konuştu.