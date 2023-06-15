Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere gıda güvenirliği ve israfı eğitimi gerçekleştirildi.

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu salonunda Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilere eğitim verildi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Okullarda Gıda Güvenirliği ve İsrafı programı çerçevesinde Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş İlkokulu öğrencileri bilgilendirildi. Gıda güvenirliği ve israfı eğitiminde; Mikrop nedir? Tuvaletten sonra ellerin yıkanması, Türkiye’de gıda kayıpları ve israfı, Neden gıda kayıpları ve israfı, hijyenik şartlar sağlanmazsa ne olur? gibi konulara değinildi. Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizi gıda güvenirliği ve israfı konusunda bilgilendiren Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.