Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ’Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma’ temalı Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde bazı okullar ziyaret edilerek öğrenciler; su tüketimi ve sağlıklı gıda ile ilgili bilgilendirildi.

Köyceğiz Döğüşbelen İlkokulu, Hamitköy Nusret Akbaş İlk ve Ortaokulu ile Kavakarası İlkokulu ’Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma’ temalı Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde ziyaret edildi. Etkinlik çerçevesinde su tüketimi ve sağlıklı gıda ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği ’Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma’ temalı Dünya Gıda Günü etkinliklerine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan katıldı.