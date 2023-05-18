Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bilgi yarışması gerçekleşti. Yarışmacılar bilgi yarışmasında heyecanlı anlar yaşadılar. Bilgi yarışmasında ter döken öğrenciler birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Yarışmayı Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı. Bilgi yarışması ödül töreni ile sona erdi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından takdim edildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan; “Yarışmayı kazanan Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.