Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Nostalji Müzesi düzenlenerek geçmişe yolculuk yapıldı.

Köyceğiz Toparlar İlkokulu’nda düzenlenen Nostalji Müzesi için Cumhuriyet döneminde kullanılan araç gereçler sene başından bu yana toplandı. Toparlar İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velilerinin katkılarıyla oluşturulan sergide Cumhuriyet döneminde kullanılan araçlar tanıtılarak öğrencilere kullanım bilgileri verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Nostalji Müzesini ziyaret ederek sergideki araç gereçleri inceledi. Karahan, öğrencilere sorular sorarak açıklamalarda bulundu, Nostalji Müzesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.